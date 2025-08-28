PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert über Verkehrssperrungen zu Merz-Besuch in Münster am 1. September

Münster (ots)

Zum Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz am 1. September in Münster wird es in der Innenstadt temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Der Bundeskanzler wird für seinen Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Münster im Historischen Rathaus zu Gast sein.

Der Prinzipalmarkt wird ab 6 Uhr bis circa 13 Uhr für den Fahrrad- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Geschäfte bleiben geöffnet. Fußgänger können den Bereich passieren. Der Syndikatplatz und der Platz des Westfälischen Friedens werden komplett, auch für den Fußgängerverkehr, gesperrt.

Für Fragen ist die Polizei ab sofort werktags von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0251/275-1112 erreichbar.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

