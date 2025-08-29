Polizei Münster

POL-MS: Straßenraub in der Dammstraße - Polizei sucht Täter und weitere Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.08., 01:37 Uhr) ist in der Dammstraße ein 21-jähriger Mann unter Vorhalt eines Messers beraubt worden.

Der Münsteraner lief auf der Dammstraße, nahe der Friedrich-Ebert-Straße, als ein Mann mit einem Küchenmesser in der Hand zwischen geparkten Autos hervorsprang. Der Unbekannte sprach auf einer Fremdsprache, möglicherweise osteuropäisch, mit dem 21-Jährigen. Da der Münsteraner vermutete, dass der Täter Geld verlangte, übergab er ihm Bargeld. Anschließend floh der Unbekannte über die Dammstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll circa 1,85 Meter groß sein und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Seine Haare sollen an den Seiten kurz geschnitten gewesen seien. Er soll zudem auffällige Narben im Gesicht gehabt haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell