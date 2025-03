Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bewohner durch Wohnungsbrand leicht verletzt

Offenburg (ots)

Nachdem am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr über Notruf ein Wohnungsbrand im Krokusweg gemeldet wurde, brachten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr den Vollbrand in der Erdgeschosswohnung schnell unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde der 30-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der Schaden wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen unter anderem, ob die Zubereitung von Pommes in einer Fritteuse brandursächlich gewesen war.

