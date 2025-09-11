Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Zwei unbekannte Männer nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Zwei bislang unbekannte Männer sollen am 30.07.2025 Waren aus einer Drogerie an der Schulze-Delitzsch-Straße entwendet haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen Pflege- und Kosmetikprodukte eingesteckt haben. Anschließend verließen sie den Laden, ohne die Waren zu bezahlen.
Die Männer wurden von Videokameras erfasst.
Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/180137
Wer kann Angaben zu den beiden Männern auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
