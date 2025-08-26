Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Eingeschleuste Migranten aufgegriffen

Bautzen (ots)

25.08.2025 | 21:54 Uhr | Bautzen

Die Bundespolizei hat am Abend des 25. August 2025 am Bahnhof in Bautzen eine Gruppe illegal eingereister Afghanen aufgegriffen.

Die Beamten kontrollierten um 21:54 Uhr die sechs Männer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Sie konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und wurden von unbekannten Schleusern über die deutsch-polnische Grenze in das Bundesgebiet gebracht. In der Folge haben sie sich am Görlitzer Bahnhof Zugtickets nach Dresden gekauft, die aber ohne Personaldokumente keine Gültigkeit haben. In Bautzen mussten sie den Zug wieder verlassen. Die Bundespolizei hat die Afghanen in Gewahrsam genommen und Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern, wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die Männer wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung bzw. das Jugendamt übergeben. Einer von ihnen wurde nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell