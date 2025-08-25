Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Marmeladenglas ohne Konfitüre beschlagnahmt

Zittau (ots)

24.08.2025 | 16:25 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei beschlagnahmte am 24. August 2025 in Zittau ein mit etwa 10 Gramm Marihuana gefülltes Marmeladenglas eines aus Polen einreisenden Tschechen.

Die Beamten kontrollierten den 45-jährigen Mann in der Zittauer Chopinstraße unmittelbar an der Grenze. Im Rucksack fanden sie das Glas, zu dessen Herkunft der Mann keine Angaben machte. Er wird sich wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Zoll übernommen.

