Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schlagstock in Grenzkontrolle beschlagnahmt

Zittau (ots)

24.08.2025 | 16:15 Uhr | Zittau

Am 24. August 2025 reiste ein Autofahrer mit einem verbotenen Teleskopschlagstock im Fahrzeug aus Polen kommend in Deutschland ein. Der 50-jährige Ungar wurde um 16:15 Uhr durch die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau gestoppt. In der Ablage der Fahrertür lag griffbereit das Schlagutensil, das unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt. Die Beamten erhoben eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Verfahren in Höhe von 150,00 Euro. Den Schlagstock war der Ungar los. Anschließend wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell