PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schlagstock in Grenzkontrolle beschlagnahmt

Zittau (ots)

24.08.2025 | 16:15 Uhr | Zittau

Am 24. August 2025 reiste ein Autofahrer mit einem verbotenen Teleskopschlagstock im Fahrzeug aus Polen kommend in Deutschland ein. Der 50-jährige Ungar wurde um 16:15 Uhr durch die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau gestoppt. In der Ablage der Fahrertür lag griffbereit das Schlagutensil, das unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt. Die Beamten erhoben eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Verfahren in Höhe von 150,00 Euro. Den Schlagstock war der Ungar los. Anschließend wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:05

    BPOLI EBB: Jugendliche im Gleis verhindern Zugabfahrt

    Bischofswerda (ots) - 24.08.2025 | 05:50 Uhr | Bischofswerda Am 24. August 2025 haben sich am Bahnhof in Bischofswerda mehrere Jugendliche ab 05:50 Uhr im Bahngleis aufgehalten und die Abfahrt eines Zuges nach Bautzen verhindert. Die Mitfahrt wurde seitens des Triebfahrzeugführers untersagt, woraufhin er beschimpft wurde. Kurz darauf traf die Bundespolizei ein und konnte nur noch eine Jugendliche aus der Gruppe ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:05

    BPOLI EBB: 24 Quadratmeter Graffiti - Täter auf frischer Tat gefasst

    Bischofswerda (ots) - 22.08.2025 | 14:15 Uhr | Bischofswerda Eigentlich wollte ein Mann die in der Vornacht durch unbekannte Täter auf einem neu geteerten Parkplatz der Deutschen Bahn AG nahe des East Clubs in Bischofswerda aufgesprühten weißen Graffitischriftzüge und Parolen durch das Übersprühen mit schwarzer Farbe unkenntlich machen. Hierbei wurde der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:05

    BPOLI EBB: Weiterfahrt untersagt

    Zittau (ots) - 22.08.2025 | 10:12 Uhr | Zittau Bundespolizisten kontrollierten am 22. August 2025 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße einen um 10:12 Uhr aus Polen einreisenden slowakischen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der von dem 28-jährigen Mann geführte PKW nicht haftpflichtversichert ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren