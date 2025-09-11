Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Wer kennt den mutmaßlichen Fahrraddieb?
Recklinghausen (ots)
Nach einem Fahrraddiebstahl bittet die Polizei um Mithilfe. Der mutmaßliche Täter konnte von einer Kamera aufgezeichnet werden. Mit diesen Fotos wird jetzt per Öffentlichkeitfahndung nach dem Tatverdächtigen gesucht. Das Fahrrad wurde auf der Gladbecker Straße gestohlen. Weitere Infos und die Fotos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/180168
Wer den Tatverdächtigen kennt und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell