Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Wer kennt den mutmaßlichen Fahrraddieb?

Recklinghausen (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl bittet die Polizei um Mithilfe. Der mutmaßliche Täter konnte von einer Kamera aufgezeichnet werden. Mit diesen Fotos wird jetzt per Öffentlichkeitfahndung nach dem Tatverdächtigen gesucht. Das Fahrrad wurde auf der Gladbecker Straße gestohlen. Weitere Infos und die Fotos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/180168

Wer den Tatverdächtigen kennt und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

