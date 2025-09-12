Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Brand einer Doppelhaushälfte - Erkenntnisse zur Brandursache
Recklinghausen (ots)
Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte an der Bromberger Straße geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine (vorsätzliche) Brandstiftung. Der Schaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand in der Nacht auf Dienstag wurde ein 64-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt, sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell