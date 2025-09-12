Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand einer Doppelhaushälfte - Erkenntnisse zur Brandursache

Recklinghausen (ots)

Nach dem Brand einer Doppelhaushälfte an der Bromberger Straße geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine (vorsätzliche) Brandstiftung. Der Schaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand in der Nacht auf Dienstag wurde ein 64-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt, sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

