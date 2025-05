POL-SE: Norderstedt/ Hamburg - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubdelikt im Diekmanns Park

Pinneberg (ots) - Am Samstag (03.05.2025) ist in der Berliner Straße in Pinneberg ein Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt worden. In Abwesenheit der Bewohner betraten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 02.05.2025, 13:00 Uhr und Samstag, 03.05.2025, 15:00 Uhr die Wohnräume einer Hochparterrewohnung, ...

mehr