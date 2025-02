Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kamera entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter machten sich am Donnerstag um 02:38 Uhr an einem Schlüsselkasten, welcher an der Außenfassade eines Gebäudes in der Dolmarstraße in Meiningen angebracht ist, zu schaffen. Dadurch entstand an der Fassade ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Anschließend entwendeten die Unbekannten eine an der Hauswand befestigte Kamera und flüchtete in unbekannte Richtung. Art und Umfang des Entwendungsschadens können derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0033411/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell