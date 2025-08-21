Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Seitenscheibe eines Lkw mit Stein eingeschlagen

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Tag (20.08.), zwischen 07:15 Uhr und 07:45 Uhr, haben bislang Unbekannte eine Seitenscheibe eines geparkten Lkw mit einem Stein eingeschlagen.

Um kurz vor 08:00 Uhr ist die Polizei zu einem abgestellten Lkw des Herstellers Mercedes-Benz gerufen worden, der in der Uferstraße geparkt war. Der verwendete Stein befand sich auf dem Fahrersitz im Innenraum des Fahrzeugs.

Nach Angaben des Geschädigten wurde ein Rucksack aus dem Innenraum entwendet, der jedoch wenig später in einem Gebüsch in der Nähe aufgefunden wurde. Im Rucksack befanden sich keine Wertsachen und die Täter machten keine Beute, so dass es bei einem Sachschaden am Lkw blieb.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet um sachdienliche Hinweise zu dieser Tat unter Tel. 02202 205-0. (ct)

