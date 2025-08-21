Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - City Roller aus Lagerhalle entwendet

Overath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.08.) meldete der Besitzer einer Lagerhalle in der Olper Straße einen Diebstahl von insgesamt 40 "City Rollern" der Marke LA-Sport.

Laut ersten Erkenntnissen brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss der Eingangstür auf. Der Gesamtwert der entwendeten Ware konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig beziffert werden.

Laut Angaben des Besitzers habe er die Lagerhalle zuletzt am 15.07. betreten. Zu diesem Zeitpunkt waren die neu verpackten City Roller noch vorhanden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugenhinweisen zu diesem Diebstahl. Weitere Informationen hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell