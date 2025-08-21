Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Forsbacher Gaststätte

Rösrath (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.08.) wurde die Polizei zu einer Gaststätte in Forsbach gerufen, nachdem dort gegen 08:00 Uhr ein Einbruch festgestellt wurde.

Der Inhaber der Gaststätte an der Bensberger Straße hatte die Örtlichkeit am Vortag (19.08.) gegen 23:00 Uhr verlassen. In diesem Zeitraum sind der oder die bislang unbekannten Täter vermutlich über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Gaststätte eingebrochen. Sie entwendeten einen unteren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

