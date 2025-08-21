Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl eines Wohnwagens

Rösrath (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens in Rösrath bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gestern (21.08.) meldete sich ein Mann bei der Polizei, um den Diebstahl seines Wohnwagens zu melden. Er hatte den Wohnwagen zuletzt am Dienstagnachmittag (19.08.), gegen 17:00 Uhr, an der Hans-Böckler-Straße stehen sehen. Als er gestern, gegen 12:40 Uhr, wieder dorthin zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wohnwagen entwendet worden war.

Bei dem Wohnwagen handelt es sich um einen weißen Wohnanhänger der Marke Fendt, Typ Fendt 515. Der entwendete Wohnwagen hat einen Wert im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit etwas Verdächtiges gesehen haben, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Tel. 02202 205-0 zu wenden. (bw)

