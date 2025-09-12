Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Einbrüche - Kindertagesstätte und Einfamilienhaus betroffen

Recklinghausen (ots)

Am Wulfener Markt gelang es einem Unbekannten, vermutlich über eine Terrassentür, in den Innenbereich einer Kindertagesstätte zu kommen. Entwendet wurden Getränke aus einem Kühlschrank. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs ist noch unklar, konnte aber auf den Zeitraum zwischen dem 10.09 von 16:00 Uhr bis zum nächsten Morgen um 07:00 Uhr eingegrenzt werden.

Am Donnerstagvormittag (zwischen 10:00 und 12:30 Uhr) wurde auf der Birkenallee in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hier hatten Unbekannte zunächst durch Hebelversuche ein Küchenfenster beschädigt. Durch die Beschädigung konnte das Fenster von außen geöffnet werden, um so anschließend in das Haus zu kommen. Im Inneren wurden in allen Räumen Schränke und Schubladen durchsucht. Gestohlen wurde nach jetzigem Stand nichts.

Die Polizei sucht für beide Fälle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell