Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtige nach Diebstahl gesucht- Fahndung mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 05. Mai 2025 betraten am frühen Abend zwei Personen (Mann und Frau mit Hund) ein Kulturzentrum an der Kirchstraße. Nach kurzer Wartezeit betritt der Mann innerhalb des Gebäudes einen offenen Raum und bringt von dort eine Musikanlage mit. Die Personen verlassen das Gebäude mit dieser über den Gartenbereich. Sie können sowohl im Innern des Gebäudes als auch nach dem Verlassen im Außenbereich videografiert werden.

Weitere Informationen, wie Beschreibung und Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/180274

Wer einen oder sogar beide der Tatverdächtigen erkennt und/oder nähere Angaben zu ihnen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell