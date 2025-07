Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Hausfriedensbruch alkoholisiert auf Fahrrad geflohen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus dem Stadtgebiet heimste sich am späten Dienstagabend gleich mehrere Strafanzeigen ein. Zunächst wurde der Polizei aus der Paul-Ehrlich-Straße ein Mann gemeldet, der dort über einen Zaun stieg und sich unrechtmäßig auf dem Gelände aufhielt. Als die Streife ankam, machte sich die Person auf einem Fahrrad davon. Weitere Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den stark schwankenden Radfahrer wenig später stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass der Mann alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. An seinem vorherigen Aufenthaltsort fanden die Ordnungshüter seinen Rucksack. Darin befanden sich mehrere Gegenstände, die der 35-Jährige offensichtlich gestohlen hatte. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Der Mann muss sich jetzt nicht nur wegen Hausfriedensbruchs rechtfertigen, sondern auch wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Diebstahls. |kfa

