POL-PDKL: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle im westlichen Stadtgebiet rief am Dienstagabend die Polizei. Der Grund: Mehrere Personen machten sich im Verkaufsraum an sogenannten "Vapes" zu schaffen. Die fünf Jugendlichen griffen sich die E-Zigaretten und nahmen anschließend Reißaus. Die Beamten nahmen die Fahndung auf und konnten die beschriebene Personengruppe in der Kaiserstraße feststellen. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten sich die Tatverdächtigen in ein Wohnhaus. Die Ordnungshüter folgten ihnen und stellten die mutmaßlichen Ladendiebe in einer Wohnung fest. Bei der Kontrolle kam auch ein Teil des Diebesgutes zum Vorschein. Bei der Durchsuchung eines 15-Jährigen konnten zudem mehrere Mobiltelefone gefunden werden. Zu der Herkunft der Handys konnte er keine plausiblen Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizisten nahmen alle fünf Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren mit und übergaben sie ihren Eltern. Auf sie kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. |kfa

