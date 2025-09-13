Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sexueller Missbrauch im Kindergarten - Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Einem Mitarbeiter eines Kindergartens (deutscher Staatsangehöriger) aus Marl wird vorgeworfen, mehrere Kindergartenkinder sexuell missbraucht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind acht Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren betroffen. Die Taten wurden teilweise gefilmt. Der Missbrauch soll zwischen Dezember 2024 und Ende April 2025 in den Räumen des Kindergartens stattgefunden haben.

Aus Gründen des Opferschutzes werden derzeit keine weiteren Einzelheiten zu den Tatgeschehnissen bekannt gegeben. Die betroffenen Eltern der geschädigten Kinder sind bereits mit der gebotenen Sensibilität und Zurückhaltung durch das Polizeipräsidium Recklinghausen in Kenntnis gesetzt worden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnten mehrere Datenträger gefunden- und sichergestellt werden. Diese sind bereits ausgewertet. Derzeit stehen noch weitere Vernehmungen und Anhörungen aus.

Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen - er sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Hinweis an Medienvertreterinnen und Medienvertreter:

Weitere Informationen werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben. Fragen zum Verständnis können heute (Samstag, 13.09.) bis 11 Uhr an die Tel. 02361/55 1033 gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell