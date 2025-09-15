Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Herten: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Am frühen Sonntagmorgen wurde in eine Tankstelle auf der Recklinghäuser Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben offenbar vier Täter gegen 4.50 Uhr das Tankstellengelände (zu Fuß) betreten. Anschließend wurde eine Glastür gewaltsam aufgebrochen, wodurch auch der Alarm losging. Kurz darauf verließen die Täter das Tankstellengebäude und flüchteten in Richtung Recklinghäuser Straße. Ob sie etwas erbeutet habe, ist noch unklar. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Herten:

Auf der Polsumer Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür ins Haus, nachdem sie das Rollo vor der Scheibe hochgeschoben hatten. Es wurden mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Nach ersten Angaben wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

