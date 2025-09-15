Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 11.09.2025, 11:30 Uhr- 12:30 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand stieß ein unbekannter Fahrzeugführer auf unbekannte Art und Weise gegen einen geparkten Pkw Mazda und beschädigte diesen vorne links an der Stoßstange. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

