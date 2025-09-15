POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Trunkenheit im Verkehr
Wolfenbüttel, Lange Straße, 14.09.2025, gegen 23:45 Uhr
Ein 39-jähriger führte einen Pkw Ford Focus im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte ihm die Weiterfahrt. Gegen den 39-jährigen ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr.
