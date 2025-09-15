PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Wolfenbüttel, Lange Straße, 14.09.2025, gegen 23:45 Uhr

Ein 39-jähriger führte einen Pkw Ford Focus im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte ihm die Weiterfahrt. Gegen den 39-jährigen ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

