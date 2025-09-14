Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.09.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person 38272 Burgdorf bei Salzgitter, Ortsteil Westerlinde, Grundstöber, 14.09.2025, 01:48 Uhr

Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw (BMW) die Kreisstraße 76 von Watjenstedt kommend in Richtung Westerlinde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Backsteinmauer. Der Pkw fing Feuer und schleuderte ca. 100 Meter über die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wurde leblos neben der Fahrbahn im Nahbereich der Backsteinmauer aufgefunden. Vor Ort konnte durch die Rettungskräfte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell