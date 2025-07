POL-NOM: Fahrer eines E-Scooters unter Betäubungsmitteleinfluss

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nelkenstraße, 11.07.2025 - 25.07.2025, Northeim (Gro) Im o.g. Zeitraum wurde ein ordnungsgemäß abgestellter grauer BMW in der Nelkenstraße an der Heckklappe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel.05551-9148-0)zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: 05551-9148-200 Fax: 05551-9148-250 E-Mail: ...

mehr