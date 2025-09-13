Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.09.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in Gartenlaube 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kampstraße, KGV Fuhsetal e.V. 11.09.2025, 18:00 Uhr - 12.09.2025, 14:30 Uhr Der bislang unbekannte Täter wirft mit einem Backstein die Fensterscheibe einer Gartenlaube ein und verschafft sich somit Zutritt. Bislang ist nicht bekannt, ob Wertgegenstände entwendet worden sind. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannten Beschuldigten eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Wildkamp, Kreuzungsbereich Mammutring, 12.09.2025, 07:50 Uhr Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw (VW) die Straße Wildkamp und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in den Mammutring abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Es kam zum folglich im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde hierdurch leicht verletzt und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren medizinischen Untersuchung dem hiesigen Klinikum zugeführt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 4.000EUR geschätzt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Brand eines Müllcontainers

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Swindonstraße Höhe Hausnummer 75, 13.09.2025, 01:15 Uhr Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge konnte aus seinem Pkw heraus erkennen, dass an der o.g. Örtlichkeit ein Müllcontainer brennen würde. Dieser informierte unverzüglich die Feuerwehr über den Brand. Durch die Feuerwehr wurde der Müllcontainerbrand gelöscht. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannten Beschuldigten eingeleitet.

