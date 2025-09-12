Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.09.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Wolfenbüttel, Im Stadtfeld im Bereich des dortigen Spielplatzes, 11.09.2025, 23:20 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass zwei 16-jähriger junge Männer aus derzeit nicht bekannten Gründen von zwei unbekannten Tatverdächtigen mittels eines Messers bedroht wurden. Bei ihrer anschließenden Flucht soll einer der unbekannten Täter mittels einer Flasche auf den Kopf eines Opfers eingeschlagen haben. Dieser erlitt hierbei Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die Täter sind anschließend in Richtung Neubaugebiet Halchter geflüchtet.

Zur Täterbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass sie blonde Haare trugen. Die Polizei konnte trotz eingeleiteter Fahndung die Täter nicht mehr ergreifen.

Die Polizei in Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331 933-0 um Zeugenhinweise.

