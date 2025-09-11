PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.

  • Bild-Infos
  • Download

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Kamerateam begleitete Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Carolin Spilker und Matthias Pintak wurden von einem Kamerateam der Redaktion "Achtung Kontrolle" begleitet. Hintergrund dessen war, dass wir Ihnen authentische Einsätze aus unserem Zuständigkeitsbereich zeigen möchten. In dem konkreten Fall entstanden die Aufnahmen in Wolfenbüttel und versprechen interessante Einblicke in unsere tolle Polizeiarbeit. Die Reportage "Achtung Kontrolle" können Sie am kommenden Montag um 18:55 Uhr bei Kabel 1 sehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
