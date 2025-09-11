PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.

Landkreis Peine, Ilsede (ots)

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ilsede, Dorfstraße, 10.09.2025 gegen 19:30 Uhr.

Die Polizei überprüfte den 45-jährigen Fahrer eines Pkw. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten eine offensichtliche alkoholbedingte Beeinflussung fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,9 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und übergab den Fahrzeugschlüssel an eine verantwortliche Person. Der Mann muss nun mit dem Verlust seines Führerscheines rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

