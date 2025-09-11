Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.

Landkreis Peine, Ilsede (ots)

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ilsede, Dorfstraße, 10.09.2025 gegen 19:30 Uhr.

Die Polizei überprüfte den 45-jährigen Fahrer eines Pkw. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten eine offensichtliche alkoholbedingte Beeinflussung fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,9 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und übergab den Fahrzeugschlüssel an eine verantwortliche Person. Der Mann muss nun mit dem Verlust seines Führerscheines rechnen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell