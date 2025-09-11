Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.

Landkreis Peine, Edemissen (ots)

Täterschaft drang in ein Vereinsheim ein.

Edemissen, Wipshausen, Vereinsheim, 09.09.2025, 19:30 bis 10.09.2025, 09:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte sich offensichtlich in der Nacht vom 09. auf den 10.09. einen widerrechtlichen Zugang in das Vereinsheim verschafft. Nachdem eine Holztür aufgehebelt wurde, konnten die Täter in die Räume gelangen. Im Verlauf der Tat erbeuteten sie Handwerkszeug, mindestens ein elektronisches Gerät sowie ein Modellflugzeug. Dies hatte eine Spannweite von 1,60 Meter. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in einer niedrigen vierstelligen Höhe. Zeugenhinweise sind an die Polizei Edemissen unter der Telefonnummer 05176 97648-0 zu richten.

