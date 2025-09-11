Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.09.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen unerlaubter Abfallbeseitigung.

Burgdorf bei Salzgitter, Nordassel, Neuer Weg, Feldrand, 09.09.2025, 16 Uhr bis 09.09.2025, 16:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass aus einem mutmaßlich weißen Kastenwagen eine erhebliche Menge Pflanzenöl entsorgt wurde. Die Polizei stellte annähernd 60 Kanister fest. Es könnte sich bei dem Öl um Frittieröl handeln. Um eine Gefahr für die Umwelt zu minimieren und eine angrenzende Fahrbahn zu reinigen, musste die Freiwillige Feuerwehr Baddeckenstedt alarmiert werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell