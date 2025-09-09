POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.
Salzgitter (ots)
Feuer beschädigte Altpapiercontainer. Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Salzgitter, Kolberger Straße, dortiger Hinterhof, 08.09.2025 gegen 22 Uhr.
Unbekannte Täter hatten offensichtlich vorsätzlich einen in einem Hinterhof befindlichen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte den Container in Gänze und verursachte hierdurch einen Schaden von 500 Euro. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Container verhindern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.
