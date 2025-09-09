POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

Salzgitter (ots) - Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein. Salzgitter, Hallendorf, Ilschenberg, 05.09.2025, 17:00 bis 08.09.2025, 12:30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hebelte ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangte auf diese Weise in die Räume. Im Tatverlauf wurden Behältnisse durchsucht und eine Bargeldsumme in einer mittleren dreistelligen Summe ...

