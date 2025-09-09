PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Kind wurde bei Verkehrsunfall verletzt, Verursacher flüchtete.

Wolfenbüttel, Mittelweg, 05.09.2025, 07:10 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein zwölfjähriger Radfahrer den Mittelweg befuhr. Zu diesem Zeitpunkt kam er aus Richtung Neuer Weg. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw hatte zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt, den Jungen zu überholen. Während des Überholvorganges kam es zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Infolgedessen fiel der Junge zu Boden und zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw mit einer Zulassung aus dem Landkreis Wolfenbüttel gehandelt hatte. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Kennzeichen die Buchstabenkombination M und W vorhanden war. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 05331 933-0 bei der Polizei Wolfenbüttel zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 14:17

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung. Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, dortige Parkanlage, 08.09.2025 gegen 19:55 Uhr. Ein 19-jähriger Mann wird beschuldigt, ein zwölfjähriges Mädchen im Bereich einer Parkanlage in ein dortiges Gebüsch gezogen zu haben. Hierbei soll es zu sexuellen Anzügigkeiten gekommen sein. Die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft entwendete mehrere hundert Meter Kupferkabel. Salzgitter, Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße/Klosterweg, 05.09.2025, 11:30 Uhr bis 07.09.2025, 16:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft sich unerlaubt den Zutritt zu einer Baustelle verschafft und im Tatverlauf mehrere hundert Meter ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:19

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Ansprechen von Kindern durch männliche Person sorgte für Unruhe. Salzgitter, Grünfläche im Bereich Neißestraße, Schubertstraße, Brahmsstraße, Schumannstraße, 05.09.2025, 12:00 Uhr. Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, soll es im Bereich der Grünfläche zu einem Ansprechen von Kindern durch eine männliche Person gekommen sein. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren