Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Kind wurde bei Verkehrsunfall verletzt, Verursacher flüchtete.

Wolfenbüttel, Mittelweg, 05.09.2025, 07:10 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein zwölfjähriger Radfahrer den Mittelweg befuhr. Zu diesem Zeitpunkt kam er aus Richtung Neuer Weg. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw hatte zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt, den Jungen zu überholen. Während des Überholvorganges kam es zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Infolgedessen fiel der Junge zu Boden und zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw mit einer Zulassung aus dem Landkreis Wolfenbüttel gehandelt hatte. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Kennzeichen die Buchstabenkombination M und W vorhanden war. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 05331 933-0 bei der Polizei Wolfenbüttel zu melden.

