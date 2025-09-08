Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.09.2025.

Salzgitter (ots)

Ansprechen von Kindern durch männliche Person sorgte für Unruhe.

Salzgitter, Grünfläche im Bereich Neißestraße, Schubertstraße, Brahmsstraße, Schumannstraße, 05.09.2025, 12:00 Uhr.

Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, soll es im Bereich der Grünfläche zu einem Ansprechen von Kindern durch eine männliche Person gekommen sein. An einer dortigen Bank seien die beiden offensichtlich von einem unbekannten Mann unter einem Vorwand angesprochen worden. Nachdem den Kindern Spielsachen und ähnliche Dinge versprochen wurden, sollten diese ihn mit in seine Wohnung begleiten. Daraufhin haben sich die beiden Kinder schnell aus dem Bereich der Grünfläche entfernt und sind nach Hause gegangen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 bis 50 Jahre, hattes braunes Haar, trug eine Brille. Er soll bekleidet gewesen sein mit einer beigefarbenen Hose und einem langärmlichen blauen Hemd. Zudem soll er einen beigefarbenen Einkaufsbeutel mitgeführt haben.

Sachverhalte mit Kindern nehmen wir immer sehr ernst und diese haben in der Sachbearbeitung eine hohe Priorität. Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern und bereiten diese auf solche Situationen vor, falls sie von fremden Menschen angesprochen werden.

Bitte machen Sie Ihren Kindern deutlich, dass sie mit fremden Menschen niemals mit nach Hause gehen dürfen und auch niemals mit in fremde Autos einsteigen sollen. Bitte geben Sie Ihren Kindern immer Verhaltensregeln mit an die Hand, wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten haben. Dennoch macht die Polizei deutlich und möchte gleichzeitig beruhigen, dass es sich bei diesen Fällen immer um konkrete Einzelfälle handelt. Trotz allem hat jeder dieser einzeln beschriebenen Fälle für uns eine hohe Priorität. Die Polizei wird immer einen besonderen Fokus auf die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner haben, insbesondere wenn es Kinder betrifft.

Wir bitten Sie, in konkreten Fällen immer sofort ihre örtliche Polizei zu kontaktieren oder den Notruf unter 110 zu wählen.

