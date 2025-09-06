Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.09.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Polizei Salzgitter (ots)

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt, 05.09.2025, 22:55 Uhr, Kattowitzer Straße

Der Fahrzeugführer beschleunigte seinen hochmotorisierten Pkw innerorts mehrmals mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erreichte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 119 km/h. Der Fahrzeugführer konnte im Verlauf angehalten werden. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schlägerei

Salzgitter, Ortsteil Lichtenberg, Burgbergstraße, 06.09.2025 02:40 Uhr

Vier bis fünf derzeit unbekannte Täter schlugen auf das Opfer ein. Als das Opfer am Boden lag, kam es zu weiteren Tritten und Schlägen gegen das Opfer. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die Täter entfernten sich nach dem Angriff in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell