Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch ein verursachtes Feuer.

Salzgitter, Lebenstedt, Erich-Ollenhauer-Straße, 04.09.2025, 17:50 Uhr.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden zu einem Kleinbrand im Bereich eines Waldstückes vor einem dort befindlichen Kleingartenverein alarmiert.

Es stellte sich heraus, dass mehrere gestapelte Reifen mit Felgen in dem kleinen Waldstück in Brand gerieten. Das Feuer beschädigte umliegende Bäume und Sträucher.

Wer Hinweise geben kann zum widerrechtlichen Ablegen der Reifen bzw. dem Verursachen des Feuers, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

