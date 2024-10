Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.10.2024: "Schockanruf"-Betrüger erfolgreich

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, Ringstraße, 22.10.2024, 15:30 - 17:00 Uhr

Eine über 80-jährige Cremlingerin erhielt am 22.10.2024, gegen 15:30 Uhr, einen Anruf von einem unbekannten Mann, welcher sich als Staatsanwalt ausgab. Er forderte eine Kaution, damit die Tochter der Geschädigten freikomme, nachdem diese angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Dame vertraute dem Mann und so konnten die Täter Geld und Wertsachen erbeuten. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Übergabe des Geldes erfolgte gegen 17:00 Uhr in der Ringstraße in Cremlingen, an der Einmündung zu den Hausnummern 28-30.

Folgende Täterbeschreibung konnte angegeben werden:

Der Abholer des Geldes wird auf 25-30 Jahre geschätzt. Er habe eine zierliche Statur und längere, hellblonde, struppige Haare. Er habe helle alltagstaugliche Kleidung getragen und wirkte unsicher. Er wies ein westeuropäisches Erscheinungsbild auf.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht dringend Zeugen, die etwas zu der beschriebenen Person angeben können oder weitere Personen im Nahbereich festgestellt haben. Es ist anzunehmen, dass sich in der Nähe des Übergabeortes ein Fahrzeug befunden haben könnte, welches als Fluchtmittel diente.

Für Hinweise kann die 05331/933-0 genutzt werden.

Die Betrüger versetzen mit dieser perfiden Masche gezielt ältere Menschen in eine hoch emotionale Stress- und Ausnahmesituation. Derartige Telefonate dauern meist mehrere Stunden, in denen die Täter die Betroffenen immer weiter unter Druck setzen und dabei besonders professionell und empathisch wirken.

Die Polizei appelliert daher in diesem Zusammenhang erneut an die Betroffenen, dass diese sich nicht verunsichern lassen sollen und dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft am Telefon niemals Bargeld und Schmuck zur Herausgabe fordert.

