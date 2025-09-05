Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in einen Dienstleistungsbetrieb ein.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, 03.09.2025, 18 Uhr bis 04.09.2025, 08:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich den widerrechtlichen Zugang in den Gewerbebetrieb durch Aufhebeln der Zugangstür. In den Räumen wurden mehrere Spinde aufgebrochen und Bargeld in einer höheren dreistelligen Summe entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

