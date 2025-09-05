PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

Lengede (ots)

Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung.

Lengede, Ortsteil Barbecke, 02.09.2025, 16 Uhr.

Ein unbekannter Anrufer hatte telefonisch mit einer hochbetagten Seniorin Kontakt aufgenommen und in diesem Telefonat versucht, persönliche Daten von der Frau in Erfahrung zu bringen. Glücklicherweise wurde das Gespräch beendet und es kam zu keinem Vermögensschaden.

Hinweis der Polizei.

Die Polizei möchte diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, um die Bevölkerung vor dubiosen Anrufenden zu warnen. Oftmals sind es ältere Menschen, die von unbekannten Tätern einen Anruf erhalten. In diesem Gespräch werden die Seniorinnen und Senioren über ihre persönlichen Vermögensverhältnisse ausgefragt. Diese Anrufe erfolgen oft mit sogenannten Schockbotschaften.

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang sensibilisieren, niemals auf solche Anrufe hereinzufallen. Wir bitten Sie, sollten Sie am Telefon nach Ihren persönlichen Vermögensverhältnissen befragt werden, beenden Sie bitte sofort das Gespräch. Sprechen Sie im Anschluss mit Personen Ihres Vertrauens und zeigen den Sachverhalt bei der Polizei an. Die Polizei steht Ihnen rund um die Uhr mit Rat und Hilfe zur Seite.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:31

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

    Landkreis Peine, Gemeinde Ilsede (ots) - Unbekannte beschmieren eine Grundstücksmauer mittels Graffiti. Ilsede, Ortsteil Groß Ilsede, Gerhardstraße, Grundstücksmauer der freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede 02.09.2025,15:00 Uhr bis 03.09.2025,19:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte die Grundstücksmauer der freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede mittels Graffiti ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:24

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Mehrere Fahrzeuge beschädigt Schöppenstedt, In den Gärten, 02.09.2025, 20:00 Uhr- 03.09.2025, 04:50 Uhr Unbekannte Täter zerkratzen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand fünf Pkw, welche am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

    Burgdorf b. Salzgitter (ots) - Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Burgdorf bei Salzgitter, Burgdorfer Straße, Landesstraße 474, 03.09.2025, 06:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 54-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus derzeit nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren