POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

Wolfenbüttel (ots) - Mehrere Fahrzeuge beschädigt Schöppenstedt, In den Gärten, 02.09.2025, 20:00 Uhr- 03.09.2025, 04:50 Uhr Unbekannte Täter zerkratzen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand fünf Pkw, welche am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von ...

