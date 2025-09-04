PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

Landkreis Peine, Gemeinde Ilsede (ots)

Unbekannte beschmieren eine Grundstücksmauer mittels Graffiti.

Ilsede, Ortsteil Groß Ilsede, Gerhardstraße, Grundstücksmauer der freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede 02.09.2025,15:00 Uhr bis 03.09.2025,19:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte die Grundstücksmauer der freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede mittels Graffiti besprüht und hierdurch einen Schaden von mindestens 250 Euro verursacht. Das Graffiti wurde mit Buchstaben verunstaltet. Die Polizei Ilsede bittet unter der Telefonnummer 05172 37075-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

