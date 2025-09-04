POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.09.2025:

Gemeinde Lengede (ots) - Feuer in einer Produktionshalle verursachte hohen Sachschaden. Lengede, Vechelder Straße, Gewerbegebiet, 02.09.2025, 04:40 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass aus noch unbekannter Ursache in einer Produktionshalle ein Feuer ausbrach. Durch die alarmierte Feuerwehr Lengede konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. ...

