POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Mehrere Fahrzeuge beschädigt
Schöppenstedt, In den Gärten, 02.09.2025, 20:00 Uhr- 03.09.2025, 04:50 Uhr
Unbekannte Täter zerkratzen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand fünf Pkw, welche am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von der Tat betroffen. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332-946540 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
