PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Schöppenstedt, In den Gärten, 02.09.2025, 20:00 Uhr- 03.09.2025, 04:50 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand fünf Pkw, welche am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von der Tat betroffen. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332-946540 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

    Burgdorf b. Salzgitter (ots) - Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Burgdorf bei Salzgitter, Burgdorfer Straße, Landesstraße 474, 03.09.2025, 06:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 54-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus derzeit nicht ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025. Einladung der Presse.

    Salzgitter (ots) - Polizeistation Salzgitter-Thiede hat eine neue Leiterin. Polizeioberkommissarin Louisa Vergien möchte sich Ihnen vorstellen. Am 1. September 2025 gab es in der Polizeistation Salzgitter-Thiede einen Personalwechsel. Der bisherige Dienststellenleiter, Herr Polizeihauptkommissar Dirk Täge, hat mit Ablauf des Monats August seinen wohlverdienten ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:34

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.09.2025.

    Gemeinde Lengede (ots) - Feuer in einer Produktionshalle verursachte hohen Sachschaden. Lengede, Vechelder Straße, Gewerbegebiet, 02.09.2025, 04:40 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass aus noch unbekannter Ursache in einer Produktionshalle ein Feuer ausbrach. Durch die alarmierte Feuerwehr Lengede konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren