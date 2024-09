Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Autorennen? Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Am Mittwochmittag teilte eine Autofahrerin über Notruf mit, dass sie gegen 12:30 Uhr auf der B 33 zwischen Biberach und Steinach von mehreren Sportwagen mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt worden sei. Zumindest eines dieser Fahrzeuge habe sie im Überholverbot und trotz Gegenverkehr überholt. Die Autofahrerin vermutete ein illegales Autorennen. In der Ortsdurchfahrt Haslach konnten kurze Zeit später auf Höhe des Polizeireviers sieben hochwertige Sportwagen der Marke McLaren angehalten werden. Diese befanden sich nach bisherigem Ermittlungsstand in einer Gruppe von 36 Sportwagen auf der Fahrt von Frankreich in die Schweiz, um dort an einem Event teilzunehmen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist nicht ausgeschlossen, dass die Sportwagenfahrer bereits vorher durch ihren Fahrstil aufgefallen sind. In die polizeilichen Maßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden.

Um mögliche Verkehrsverstöße aufhellen zu können, bitten die Ermittler des Polizeireviers Haslach Zeugen, welche entsprechende Fahrzeuge, vorzugsweise mit englischer Zulassung, im Ortenaukreis beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 07832/975920 zu melden.

/hg /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell