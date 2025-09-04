PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025. Einladung der Presse.

Salzgitter (ots)

Polizeistation Salzgitter-Thiede hat eine neue Leiterin.

Polizeioberkommissarin Louisa Vergien möchte sich Ihnen vorstellen.

Am 1. September 2025 gab es in der Polizeistation Salzgitter-Thiede einen Personalwechsel. Der bisherige Dienststellenleiter, Herr Polizeihauptkommissar Dirk Täge, hat mit Ablauf des Monats August seinen wohlverdienten Ruhestand erreicht.

Seine Nachfolgerin ist die Polizeioberkommissarin Louisa Vergien.

Wir laden aus diesem Anlass Sie als Pressevertretende am 12. September um 11 Uhr in die Polizeistation nach Salzgitter-Thiede, Schulring 16, ein.

Hier wird sich die neue Dienststellenleiterin vorstellen und ihre Fragen gerne beantworten.

Aus organisatorischen Gründen bitte wir um eine Zusage unter der Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.salzgitter.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

