Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

Burgdorf b. Salzgitter (ots)

Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Burgdorf bei Salzgitter, Burgdorfer Straße, Landesstraße 474, 03.09.2025, 06:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 54-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus derzeit nicht bekannten Gründen und alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf mit zwei dortigen Straßenbäumen kollidierte. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand ein Schaden in einer mindestens niedrigen sechsstelligen Summe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

  • 04.09.2025 – 11:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025. Einladung der Presse.

    Salzgitter (ots) - Polizeistation Salzgitter-Thiede hat eine neue Leiterin. Polizeioberkommissarin Louisa Vergien möchte sich Ihnen vorstellen. Am 1. September 2025 gab es in der Polizeistation Salzgitter-Thiede einen Personalwechsel. Der bisherige Dienststellenleiter, Herr Polizeihauptkommissar Dirk Täge, hat mit Ablauf des Monats August seinen wohlverdienten ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:34

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.09.2025.

    Gemeinde Lengede (ots) - Feuer in einer Produktionshalle verursachte hohen Sachschaden. Lengede, Vechelder Straße, Gewerbegebiet, 02.09.2025, 04:40 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass aus noch unbekannter Ursache in einer Produktionshalle ein Feuer ausbrach. Durch die alarmierte Feuerwehr Lengede konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:32

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Feuer beschädigte Altpapiercontainer. Salzgitter, Lebenstedt, Hirschgraben, 02.09.2025, 00:40 Uhr. Eine unbekannte Täterschaft setzte einen am Straßenrand aufgestellten Altpapiercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand. Das Feuer zerstörte den Container vollständig und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. ...

    mehr
