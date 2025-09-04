Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

Burgdorf b. Salzgitter (ots)

Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Burgdorf bei Salzgitter, Burgdorfer Straße, Landesstraße 474, 03.09.2025, 06:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 54-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus derzeit nicht bekannten Gründen und alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf mit zwei dortigen Straßenbäumen kollidierte. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand ein Schaden in einer mindestens niedrigen sechsstelligen Summe.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell