Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (04.08.2025) gegen 19.30 Uhr in der Tiroler Straße in Leonberg ereignete. Ein 34 Jahre alter Peugeot-Fahrer hatte seinen PKW im Bereich von Glascontainern auf einem Parkplatz abgestellt. Das Heck dürfte ein Stück auf die Fahrbahn hinaus geragt haben. Während der 34-Jährige in dem Peugeot saß, stieß ein noch unbekannter Fahrradfahrer gegen das Heck und fuhr anschließend einfach weiter. Der Unbekannte wurde als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er soll helle Haare haben, trug einen Fahrradhelm und eine orangefarbene Fahrradjacke. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Durch den Unfall entstand am dem Peugeot ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

