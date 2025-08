Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand am Montag (04.08.2025) zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Leonberger Straße in Eltingen. Im Bereich des Eingangs zu einem Drogeriemarkt stand ein VW in einer der Parklücken. Eine bislang unbekannte Person dürfte mit einem Einkaufswagen gegen den VW gestoßen sein. Ohne sich um dem Unfall zu kümmern, machte sich die Person aus dem Staub. Ein Einkaufswagen konnte noch vor dem VW stehend festgestellt werden. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.

