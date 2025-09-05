PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt gegen minderjährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Salzgitter, Gebhardshagen, Kreisstraße 21, 04.09.2025, 07:50 Uhr.

Die Polizei Gebhardshagen führte im Rahmen der täglichen Verkehrssicherheitsarbeit eine mobile Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 21 in einer 70 km/h-Zone durch.

Hierbei konnte ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit 62 Kilometern pro Stunde gemessen werden. Dem Sachverhalt muss ergänzt werden, dass das Kleinkraftrad auf eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern pro Stunde hätte gedrosselt sein müssen. Da der junge Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, liegt hier ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Dem Fahrer untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Weiterhin stellten sie sein Kennzeichen sicher und übergaben ihn und sein Fahrzeug den Erziehungsberechtigten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:54

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

    Lengede (ots) - Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung. Lengede, Ortsteil Barbecke, 02.09.2025, 16 Uhr. Ein unbekannter Anrufer hatte telefonisch mit einer hochbetagten Seniorin Kontakt aufgenommen und in diesem Telefonat versucht, persönliche Daten von der Frau in Erfahrung zu bringen. Glücklicherweise wurde das Gespräch beendet und es kam zu keinem ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:31

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.09.2025.

    Landkreis Peine, Gemeinde Ilsede (ots) - Unbekannte beschmieren eine Grundstücksmauer mittels Graffiti. Ilsede, Ortsteil Groß Ilsede, Gerhardstraße, Grundstücksmauer der freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede 02.09.2025,15:00 Uhr bis 03.09.2025,19:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte die Grundstücksmauer der freiwilligen Feuerwehr Groß Ilsede mittels Graffiti ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:24

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Mehrere Fahrzeuge beschädigt Schöppenstedt, In den Gärten, 02.09.2025, 20:00 Uhr- 03.09.2025, 04:50 Uhr Unbekannte Täter zerkratzen mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand fünf Pkw, welche am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Möglicherweise sind noch weitere Fahrzeuge von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren