POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt gegen minderjährigen Fahrer eines Kleinkraftrades.

Salzgitter, Gebhardshagen, Kreisstraße 21, 04.09.2025, 07:50 Uhr.

Die Polizei Gebhardshagen führte im Rahmen der täglichen Verkehrssicherheitsarbeit eine mobile Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 21 in einer 70 km/h-Zone durch.

Hierbei konnte ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit 62 Kilometern pro Stunde gemessen werden. Dem Sachverhalt muss ergänzt werden, dass das Kleinkraftrad auf eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern pro Stunde hätte gedrosselt sein müssen. Da der junge Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, liegt hier ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Dem Fahrer untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Weiterhin stellten sie sein Kennzeichen sicher und übergaben ihn und sein Fahrzeug den Erziehungsberechtigten.

