Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Christopher Street Day in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 02.08.2025 fand in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr der Christopher Street Day unter Anmeldung des Vereins "queer NB e.V." in Neubrandenburg statt. An dieser Veranstaltung nahmen u. a. der Bundesvorsitzende der Grünen, mit einem Redebeitrag, der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg und die Sozialministerin aus M-V teil. Anschließend erfolgte der angemeldete Aufzug entlang der vorgegebenen Aufzugsstrecke. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht größtenteils störungsfrei. Gegen 14:50 Uhr kam am Rande des Aufzugs zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Person und zwei Versammlungsteilnehmern, nachdem die unbekannte Person den Aufzug filmte. In der Spitze waren ca. 900 Personen vor Ort. Eine Gegenveranstaltung mit 21 Personen verlief gleichzeitig und störungsfrei und wurde gegen 14:30 Uhr für beendet erklärt. Die Feierlichkeiten im Anschluss der Veranstaltung wurden bis ca. 22:00 Uhr in der Stadt durchgeführt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

