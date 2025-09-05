Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.09.2025.

Salzgitter (ots)

Junger Fahrer wurde bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Salzgitter, Thiede, Landestraße 615, 04.09.2025, 07:40 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 18-jähriger Motorradfahrer die Landestraße 615 in Richtung Üfingen befuhr. Trotz eines bestehenden Überholverbotes habe der junge Mann einen Lkw überholt, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur in Richtung Beddingen befand. Hierbei übersah der junge Mann offensichtlich die aus Richtung Üfingen kommende 49-jährige Fahrerin eines Pkw. Eine Kollision beider Fahrzeuge ließ sich nicht mehr verhindern. Der 18-jährige Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er musste in einem Klinikum in Braunschweig ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei kann derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Weitere Vernehmungen und Ermittlungen müssen die Schuldfrage klären.

