POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Dornstetten (ots)

Bereits am Sonntag, den 12. Mai, gegen 16:50 Uhr, entzog sich in Dornstetten ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer Polizeikontrolle.

In der Straße "Am Dietersweiler Weg" beschleunigte ein Motorradfahrer Motorrad beim Erkennen einer entgegenkommenden Streifenwagenbesatzung sein Fahrzeug und fuhr in eine angrenzende Wiese. Hierbei stellten die Beamten fest, das an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren und nahmen die Verfolgung auf, um eine Kontrolle durchzuführen. Trotz deutlich gegebener Anhaltesignale über Außenlautsprecher setzte der Fahrer seine Fahrt fort, wendetet nach einigen Metern sein Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung seiner ursprünglichen Fahrtrichtung.

Die Hinterherfahrt führte vom "Am Dietersweiler Weg" über einen Feldweg bis zur Landesstraße 409. Von dort aus ging es in Richtung Aach und anschließend in die Johannes-Schmalz-Straße. Dort passierte der Fahrer eine Engstelle zwischen geparkten Fahrzeugen und fuhr anschließend einen steilen Hang hinauf, wodurch die weitere Nachfahrt mit dem Streifenwagen nicht möglich war. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Motorrad nicht mehr festgestellt werden. Bei dem Motorrad soll es sich um eine auffällige, weiß-orangene Geländemaschine unbekannten Fabrikats handeln. Der Fahrer trug einen auffälligen, orangenen Helm.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer Hinweise zum flüchtigen Motorradfahrer oder dem genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07451 96-0 mit dem Polizeirevier Freudenstadt in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Personen gesucht, die im Bereich der Fluchtstrecke gefährdet oder behindert wurden.

